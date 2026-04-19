Nella trasferta a Pineto, la squadra dell'Arezzo ha ottenuto una vittoria netta con il risultato di 4-1. I tifosi sono arrivati da diverse parti d’Italia, colorando lo stadio di amaranto e assistendo a una partita molto combattuta. La squadra di casa ha segnato un solo gol, mentre i visitatori hanno replicato con quattro reti. La gara si è svolta senza particolari incidenti e si è conclusa con il risultato finale a favore dell'Arezzo.

Altro che penultima. questa sembrava una finale! Aretini arrivati da ogni angolo d’Italia hanno colorato Pineto di amaranto e si sono goduti uno spettacolo da veri intenditori: Pineto 1 – Arezzo 4. Punto. Dominio. Festa. La partita? Uno show. Ci pensa Ionita ad aprire le danze con una “saracca” da fuori che fa tremare la rete. Poi ancora Cianci, sempre nel vivo, serve Arena che col sinistro la mette dentro con classe pura. E quando entra Pattarello. cambia tutto: in 15 minuti è ovunque. Si conquista due punizioni, si prende un rigore (e lo segna senza tremare) e serve pure l’assist per Tavernelli che chiude i giochi. Applausi a scena aperta. Nel frattempo, tra una gioia e l’altra, spazio anche al rispetto: bella chiacchierata con il presidente del Pineto, Silvio Brocco, uomo di calcio vero, di quelli che vivono per questi colori.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - L’Arezzo domina a Pineto: trasferta amaranto da urlo!

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