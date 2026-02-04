Maledizione trasferta da spezzare Ascoli verso il match di Pineto

L’Ascoli si prepara alla trasferta di Pineto con un solo obiettivo: mettere fine alla serie negativa fuori casa. La squadra vuole tornare a vincere lontano dal campo amico e migliorare la propria posizione in classifica. I giocatori sono determinati a superare questa maledizione che li perseguita nelle trasferte e a trovare subito i tre punti.

Ascoli, l'obiettivo ora è consolidare la posizione di classifica spezzando quanto prima la maledizione in trasferta. I bianconeri dopo le due vittorie interne consecutive contro Perugia (2-1) e Livorno (3-1), che diventano tre di fila al Del Duca considerando anche il precedente successo sulla Ternana (1-0), adesso proveranno a rendersi corsari anche fuori, per modo di dire, dalle mura amiche. La sfida di domenica prossima (avvio alle 17.30) che vedrà il Picchio di scena in casa del Pineto rivestirà una certa importanza sulla tabella di marcia degli uomini di Tomei. E stavolta al proprio fianco l'Ascoli potrà contare su una massiccia presenza di tifosi al seguito considerando la distanza ravvicinata della nota località abruzzese.

