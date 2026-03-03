Forlì ora una trasferta invitante Pineto da playoff ma incostante

A Forlì si prepara una settimana intensa con tre partite in programma, mentre Pineto, in corsa per i playoff, mostra segnali di incertezza. La squadra locale cerca di consolidare la posizione, con un vantaggio di otto punti sui playout e solo due lunghezze di distanza dai playoff. La trasferta si presenta come un’occasione importante, tra sfide decisive e possibilità di rafforzare la propria classifica.

Una settimana con tre partite per continuare la corsa verso la tranquillità a +8 dai playout e a solo 2 lunghezze dai playoff. Domani (20.30) il Forlì, rinfrancato dal 2-0 rifilato alla Torres e salito a quota 33, è atteso allo stadio Alessandro Mariani, tana del Pineto nel cuore dell’Abruzzo, formazione che dopo 29 giornate veleggia con 39 punti in quinta posizione a braccetto con Ternana e Juventus Next Gen. La squadra biancazzurra attende la visita dei galletti dopo il blitz sabato 0-1 col pericolante Perugia firmato da Filippo D’Andrea, secondo cannoniere della squadra con 5 gol dietro a Giovanni Bruzzaniti autore di 10 reti, ma ceduto a gennaio al Catania. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Calcio a 5 Serie C1, Forlì in trasferta a San Lazzaro cerca punti playoff: sfida al Fossolo 76

Maledizione trasferta da spezzare. Ascoli verso il match di Pineto

