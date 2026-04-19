Larderia serata di solidarietà con il missionario Pastore | Il deserto del cuore fiorisce quando ci prendiamo cura degli altri

Una serata di solidarietà si è svolta nei locali del Circolo Polaris di Larderia Inferiore, sotto la presidenza di Salvatore Pandolfino. L’evento ha visto la partecipazione di don Terenzio Pastore, missionario del Preziosissimo Sangue, che ha condiviso la propria esperienza di quasi trent’anni in progetti di aiuto e servizio. L’incontro si è concentrato sulla testimonianza diretta del missionario e sull’importanza di prendersi cura degli altri.

Una serata dedicata alla solidarietà e alla testimonianza diretta ha animato i locali del Circolo Polaris di Larderia Inferiore presieduto da Salvatore Pandolfino, dove si è svolto l’incontro con don Terenzio Pastore, missionario del Preziosissimo Sangue, impegnato da quasi trent’anni in progetti.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate "La cura del cuore e degli altri. Prevenzione e solidarietà""Il cuore non è soltanto un organo vitale: è il simbolo universale delle emozioni, delle relazioni e della capacità di prendersi cura di sé e degli... solidarieta’ il progetto missionario di quaresima dei cappuccini di milano: ‘un piccolo cuore da guarire in camerun’Nel Paese, dove è in atto una guerra civile, migliaia di bambini affetti da gravi cardiopatie sono in attesa di un intervento che può salvareloro la...