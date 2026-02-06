La cura del cuore e degli altri Prevenzione e solidarietà

Questa mattina si è tenuto a Roma un evento dedicato alla prevenzione e alla solidarietà, con un focus speciale sulla cura del cuore. Medici, volontari e cittadini si sono riuniti per discutere di come proteggere l’organo più importante del nostro corpo e rafforzare i legami tra le persone. Un’occasione per sensibilizzare sull’importanza di prevenire le malattie cardiache e promuovere un senso di comunità.

"Il cuore non è soltanto un organo vitale: è il simbolo universale delle emozioni, delle relazioni e della capacità di prendersi cura di sé e degli altri". Queste parole arrivano da chi, di cuore, se ne intende: il direttore della fondazione Monasterio, Luciano Ciucci. Sponsor del Campionato di Giornalismo, il centro di eccellenza cardiologico sfrutta l’occasione per sensibilizzare i bambini fin da piccoli a prendersi cura del proprio cuore. "È nel cuore che nascono la gioia, l’amicizia, il sorriso, ma anche l’attenzione verso chi ha bisogno di sostegno, ascolto e accoglienza". Direttore, quali sono le abitudini per far stare bene il cuore? "La traccia di questo concorso parte proprio da qui: il cuore sta bene quando stiamo bene insieme. 🔗 Leggi su Lanazione.it

