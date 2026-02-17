solidarieta’ il progetto missionario di quaresima dei cappuccini di milano | ‘un piccolo cuore da guarire in camerun’
I Cappuccini di Milano hanno avviato una campagna di solidarietà durante la quaresima, chiamata
Nel Paese, dove è in atto una guerra civile, migliaia di bambini affetti da gravi cardiopatie sono in attesa di un intervento che può salvareloro la vita. Da anni i Frati Cappuccini del Centro Missionario di Milanosostengono il Cardiac Center, oggi operativo a Yaoundé, permettendo ai piccoli malati più poveri di essere curati. Ogni intervento costa ca. € 6.000 Stime di alcune associazioni umanitarie indicano che in Camerun ci sono oltre 50.000 bambini che necessitano di interventi chirurgici cardiaci a causa di malattie congenite o complicanze di altre patologie. Ogni anno si aggiungerebbero circa 5.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Camerun: i Frati cappuccini di Milano lanciano il progetto missionario di Quaresima. Aiuti per il Cardiac CenterI Cappuccini di Milano lanciano il progetto missionario di Quaresima: Un piccolo cuore da guarire in Camerun. Nel Paese, dove è in atto una guerra civile, migliaia di bambini affetti da gravi cardi ... agensir.it
