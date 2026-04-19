Un nuovo appello proveniente da un alto rappresentante religioso invita a mettere fine alle ostilità in Ucraina e in Medio Oriente. La richiesta si basa sulla condanna degli attacchi recenti contro l’Ucraina, che hanno coinvolto anche civili. La dichiarazione evidenzia la preoccupazione per l’aumento dei conflitti in entrambe le regioni e chiede di tacere le armi per trovare soluzioni pacifiche.

«Deploro profondamente la recente intensificazione degli attacchi contro l’Ucraina, che continuano a colpire anche la popolazione civile». Lo ha detto Papa Leone al termine del Regina Coeli, dopo la messa celebrata a Kilamba, in Angola. Il Pontefice ha espresso «vicinanza a tutti coloro che soffrono» assicurando «preghiere per tutto il popolo ucraino» e ribadendo l’appello «affinché le armi tacciano e prosegua il dialogo». L’appello per la pace Nel suo intervento, il Papa ha rivolto un pensiero anche al Medio Oriente, incoraggiando «coloro che si sono impegnati per una soluzione diplomatica a proseguire i colloqui di pace, affinché la fine delle ostilità diventi permanente».🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - L'appello di Papa Leone: “Tacciano le armi in Ucraina e Medio Oriente”

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