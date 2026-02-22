Papa Leone XIV | Quattro anni di guerra in Ucraina tacciano le armi

Il Papa Leone XIV denuncia che quattro anni di guerra in Ucraina hanno provocato sofferenze profonde, spingendo a chiedere di fermare le ostilità. La crisi ha causato la distruzione di molte case e ha costretto migliaia di persone a lasciare le proprie città. Il Papa invita le parti a deporre le armi e a cercare una soluzione pacifica. La richiesta arriva mentre si intensificano le tensioni nella regione.

AGI - "Sono passati ormai quattro anni dall'inizio della guerra contro l'Ucraina. Il mio cuore va ancora alla drammatica situazione che sta sotto gli occhi di tutti. Quante vittime, quante vite e famiglie spezzate, quanta distruzione, quante sofferenze indicibili ". Così Papa Leone XIV al termine dell'Angelus. "Davvero ogni guerra è una ferita inferta all'intera famiglia umana. Lascia dietro di sé morte, devastazione e una scia di dolore che segna generazioni. La pace non può essere rimandata. È un' esigenza urgente che deve trovare spazio nei cuori e tradursi in decisioni responsabili ", ha sottolineato il Pontefice. 🔗 Leggi su Agi.it

