Papa Leone XIV | Costernato per le notizie dal Medio Oriente tacciano le armi
Il papa Leone XIV ha espresso grande preoccupazione per le notizie provenienti dal Medio Oriente, chiedendo alle parti coinvolte di deporre le armi. Le comunicazioni segnalano continui scontri e tensioni nella regione, con riferimenti specifici a eventi recenti e a zone di conflitto. La richiesta del pontefice si rivolge a tutte le fazioni, invitandole a cessare le ostilità.
«Dall’Iran e da tutto il Medio Oriente continuano a aggiungere notizie che testano profonda costernazione: agli episodi di violenza e devastazione e al diffuso clima di odio e paura, si aggiunge il timore che il conflitto si allarghi e altri paesi della regione, tra cui il caro Libano, possano sprofondare nuovamente l’instabilità». Il Papa all’Angelus rinnova il suo appello: « cessi il fragore delle bombe, tacciano le armi e si apra uno spazio di dialogo nel quale si possa sentire la voce dei popoli». Quindi ha pregato "per coloro che soffrono a causa della guerra» e perché «i cuori» procedano «lungo sentieri di riconciliazione e di speranza». 🔗 Leggi su Feedpress.me
Papa Leone XIV: “Quattro anni di guerra in Ucraina, tacciano le armi”AGI - "Sono passati ormai quattro anni dall'inizio della guerra contro l'Ucraina.
Papa Leone XIV scuote l’Europa: guerra in Ucraina, tacciano le armi oraA quattro anni dall’inizio della guerra in Ucraina, Papa Leone XIV torna a mettere al centro una ferita che rischia di diventare abitudine.
Udienza Generale 4 marzo 2026, papa Leone XIV: Chiesa realtà complessa insieme umana e divinaLa Chiesa come realtà complessa in cui sussistono le dimensioni umana e divina, è quanto ha spiegato papa Leone all'Udienza Generale. lalucedimaria.it
Papa Leone: Oggi, 8 #Marzo , ricorre la #giornatainternazionaledelladonna rinnoviamo l’impegno, che per noi cristiani è fondato sul Vangelo, per il riconoscimento della pari dignità dell’uomo e della donna. Purtroppo molte donne, fin dall’infanzia, sono ancor x.com
