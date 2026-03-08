Il papa Leone XIV ha espresso grande preoccupazione per le notizie provenienti dal Medio Oriente, chiedendo alle parti coinvolte di deporre le armi. Le comunicazioni segnalano continui scontri e tensioni nella regione, con riferimenti specifici a eventi recenti e a zone di conflitto. La richiesta del pontefice si rivolge a tutte le fazioni, invitandole a cessare le ostilità.

«Dall’Iran e da tutto il Medio Oriente continuano a aggiungere notizie che testano profonda costernazione: agli episodi di violenza e devastazione e al diffuso clima di odio e paura, si aggiunge il timore che il conflitto si allarghi e altri paesi della regione, tra cui il caro Libano, possano sprofondare nuovamente l’instabilità». Il Papa all’Angelus rinnova il suo appello: « cessi il fragore delle bombe, tacciano le armi e si apra uno spazio di dialogo nel quale si possa sentire la voce dei popoli». Quindi ha pregato "per coloro che soffrono a causa della guerra» e perché «i cuori» procedano «lungo sentieri di riconciliazione e di speranza». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Papa Leone XIV: "Costernato per le notizie dal Medio Oriente, tacciano le armi"

Papa Leone XIV: “Quattro anni di guerra in Ucraina, tacciano le armi”AGI - "Sono passati ormai quattro anni dall'inizio della guerra contro l'Ucraina.

Papa Leone XIV scuote l’Europa: guerra in Ucraina, tacciano le armi oraA quattro anni dall’inizio della guerra in Ucraina, Papa Leone XIV torna a mettere al centro una ferita che rischia di diventare abitudine.

Approfondimenti e contenuti su Papa Leone.

Temi più discussi: Papa Leone oggi al Quarticciolo, periferia difficile della Capitale; La visita di Leone a Rimini. Il tour in papamobile e la messa in spiaggia come Wojtyla nel 1982; Il Papa: 'Basta armi, fermare la spirale di violenza'; Giovani e politica: serata con Zattini e Barattoni.

Papa Leone XIV: Costernato per le notizie che arrivano dal Medioriente, tacciano le armiIl Pontefice all'Angelus ricorda anche la ricorrenza dell'8 marzo, della Giornata della donna, ed esprime la sua solidarietà a coloro che subiscono discriminazione e violenza ... msn.com

Udienza Generale 4 marzo 2026, papa Leone XIV: Chiesa realtà complessa insieme umana e divinaLa Chiesa come realtà complessa in cui sussistono le dimensioni umana e divina, è quanto ha spiegato papa Leone all'Udienza Generale. lalucedimaria.it

Papa Leone: Oggi, 8 #Marzo , ricorre la #giornatainternazionaledelladonna rinnoviamo l’impegno, che per noi cristiani è fondato sul Vangelo, per il riconoscimento della pari dignità dell’uomo e della donna. Purtroppo molte donne, fin dall’infanzia, sono ancor x.com

EWTN Italia. . "IN DIRETTA da Piazza San Pietro | Trasmettiamo l'Angelus recitato da Papa Leone XIV. Scrivi tra i commenti le tue intenzioni di preghiera. Credit: Vatican Media - facebook.com facebook