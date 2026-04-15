Minori pronta l' app per la verifica dell' età sui social

È stata annunciata la disponibilità imminente di un'app europea dedicata alla verifica dell'età sui social media. La piattaforma, sviluppata con l'obiettivo di aiutare a controllare l'età degli utenti, è già tecnicamente pronta e sarà resa accessibile ai cittadini nel prossimo futuro. La novità riguarda soprattutto i minori, per garantire un maggior controllo sull'accesso ai contenuti online.

"La nostra app europea per la verifica dell'età è tecnicamente pronta e sarà presto disponibile per i cittadini. Questa app consentirà agli utenti di dimostrare la propria età quando accedono alle piattaforme online, proprio come i negozi chiedono un documento d'identità a chi acquista bevande alcoliche". Lo dice la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in un punto stampa con la vicepresidente esecutiva della Commissione europea per la sovranità tecnologica Henna Virkkunen. "È nostro dovere proteggere i nostri figli nel mondo online, così come facciamo nel mondo offline. E per farlo efficacemente, abbiamo bisogno di un approccio europeo armonizzato.🔗 Leggi su Iltempo.it

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IL PRIMO PASSO PER LIMITARE L'ACCESSO ALLA RETE - BN News

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