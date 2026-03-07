Omicidio a Marano | ucciso O' Svitapierno Era un uomo del clan Nuvoletta

Questa mattina a Marano di Napoli, un uomo di 79 anni è stato ucciso in un agguato di camorra. La vittima si chiama Castrese Palumbo e apparteneva al clan Nuvoletta. L’omicidio si è verificato in un momento in cui non sono ancora chiare le dinamiche dell’attacco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini.

Sul posto ritrovati 12 bossoli. Alcuni colpi sarebbero stati sparati alla testa della vittima Si chiama Castrese Palumbo, 79 anni, la vittima dell'agguato di camorra avvenuto questa mattina a Marano di Napoli. Il raid è avvenuto poco dopo le 11, in via Svizzera, angolo corso Europa. L'uomo aveva diversi precedenti penali ed è ritenuto elemento del clan Nuvoletta. La vittima è stata sorpresa dai sicari mentre era a bordo di una Toyota Yaris. I carabinieri hanno rinvenuto il cadavere al posto guidatore della vettura. Da una prima ricostruzione, pare che ignoti abbiano esploso diversi colpi d’arma da fuoco alcuni dei quali hanno colpito alla testa l’uomo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Agguato a Marano, vecchio boss del clan Nuvoletta ucciso da un commando armato in stradaMomenti di terrore questa mattina a Marano, in via Svizzera, angolo corso Europa.

Marano, agguato in strada: ucciso un uomo in pieno giorno, terrore tra la genteAgguato a Marano. Un uomo è stato ucciso in via Svizzera, nel centro della città. L'omicidio è avvenuto poco fa. Un commando si sarebbe avvicinato a un'auto e ... ilmattino.it

Marano, killer in azione nel feudo dei Nuvoletta: ucciso l’anziano ras Castrese Palumbo ‘o svitapiernoMarano – Il silenzio di via Svizzera è stato spezzato dal fragore secco di dodici colpi di calibro 9. Un’esecuzione in pieno stile militare quella che, nel ... cronachedellacampania.it

