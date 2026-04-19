L’ansia del nuovo ma nulla cambia

In Italia, si osserva una situazione in cui l’interesse per le novità sembra essere diminuito, mentre le cose rimangono sostanzialmente uguali. La parabola di una figura politica americana, che ha visto un rapido aumento di consensi e poi un calo altrettanto rapido, continua a essere al centro dell’attenzione. Nonostante i mutamenti, i dati mostrano che le preferenze degli elettori non si discostano molto rispetto al passato.

ITALIA. La parabola di Donald Trump, dall’ascesa irresistibile alla caduta attuale dei consensi, è un caso di scuola dell’involuzione del populismo, e della pericolosità delle scelte che induce, azzardate costose e sconsiderate quando le cose vanno bene e di un estremismo quasi psicopatico quando ci sono difficoltà. La democrazia, il suo contraltare, è in crisi dall’epoca della caduta del Muro, che pure era la sua grande vittoria, e da allora ha messo in discussione sé stessa. Il sentimento popolare ha chiesto sempre più di osare in nome di elezioni vinte, scambiandole con l’autorizzazione ai pieni poteri, e quindi a far a meno delle regole che caratterizzano la democrazia liberale, considerate ritualità ed inganni di vertici furbastri, anziché sacrosanto controllo del potere che deriva dal voto.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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