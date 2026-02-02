Antonio Conte riceve a Coverciano la Panchina d’Oro, un premio che celebra la sua stagione da protagonista con il Napoli. Dopo aver scritto la sua pagina di successo, il tecnico si presenta deciso a lanciare un avvertimento: ci sono troppe partite in calendario. Nonostante tutti siano d’accordo, nulla cambia e il problema rimane. Conte dice chiaramente che serve una riflessione seria, ma finora niente si muove.

"> Antonio Conte torna protagonista a Coverciano, dove gli è stata consegnata la Panchina d’Oro, riconoscimento che certifica una stagione da leader dopo lo scudetto conquistato con il Napoli. Un premio che arriva in un momento simbolico, tra la vittoria sulla Fiorentina, il sollievo per le condizioni di Di Lorenzo e un clima emotivo che, almeno per un giorno, ha permesso al tecnico azzurro di ritrovare il sorriso. Ma Conte, anche nella giornata della celebrazione, non si sottrae ai temi più scomodi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Conte vince la Panchina d’Oro e rilancia l’allarme: «Troppe partite, tutti d’accordo ma non cambia nulla»

Approfondimenti su Conte Panchina

Antonio Conte si aggiudica per la quinta volta la Panchina d’Oro 2024-25 in Serie A, grazie al successo con il Napoli dello scorso campionato.

Antonio Conte ha vinto il premio ‘Panchina d’Oro’ e subito ha messo in guardia gli altri allenatori.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Conte Panchina

Argomenti discussi: Antonio Conte vince la 34ª edizione della Panchina d’oro: Grazie ai colleghi per il voto, condivido il premio con club, staff e calciatori; Panchina d’oro, Conte il favorito: oggi le votazioni a Coverciano; Conte attacca: Troppe partite? Tutti d'accordo ma nessuno fa nulla. Allegri? Lui gioca poco...; Il Napoli si riscatta in campionato, 2-1 a una Fiorentina mai doma.

Conte vince la Panchina d’Oro e rilancia l’allarme: «Troppe partite, tutti d’accordo ma non cambia nulla»Sul mercato, invece, Conte ha preferito restare defilato. Alla domanda su Alisson Santos, nuovo acquisto azzurro, la risposta è stata diplomatica e coerente con la sua linea: «Di mercato dovete ... napolipiu.com

Conte vince la Panchina d'oro per lo scudetto con il NapoliFIRENZE - Antonio Conte vince la Panchina d'oro per la Serie A stagione 2024-25, riconoscimento giunto alla 34ª edizione che viene assegnato ogni anno dagli allenatori ai propri colleghi in concomitan ... msn.com

Antonio Conte vince la sua quinta panchina d'oro dopo quelle conquistate da mister della Juventus (tre) e una con l'Inter. Era il grande favorito di questa edizione dopo la grande stagione alla guida del Napoli con lo Scudetto e la Supercoppa. Di Pino Taormin facebook

#Conte vince la #Panchinadoro: superati Gasperini e Fabregas x.com