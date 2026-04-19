Lani-Amaducci da applausi | la piccola Peugeot 208 incanta sugli sterrati della Val d’Orcia

Durante la XVII edizione del Rally della Val d’Orcia, il giovane pilota di Sant’Angelo in Vado ha conquistato l’attenzione con una performance eccezionale alla guida di una Peugeot 208. La gara, caratterizzata da sterrati e passaggi impegnativi, ha visto il copilota cesenate al fianco del giovane, contribuendo a un risultato che ha fatto parlare gli appassionati del settore. La competizione si è svolta tra polvere, velocità e manovre precise lungo le strade della regione.

Polvere, adrenalina e una guida sopraffina: la XVII edizione del Rally della Val d’Orcia ha consegnato agli archivi una prestazione leggendaria per il giovane pilota di Sant’Angelo in Vado, Alessandro Lani, e l’esperto navigatore cesenate Gianni Amaducci. Sugli impegnativi sterrati senesi, validi.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Nuova Peugeot 208 GTi: il mito elettrico da 280 CV debutta a ImolaLa nuova Peugeot 208 GTi elettrica è stata presentata ufficialmente presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, segnando il ritorno del... Riviera Racing: Peugeot 208 in pista, sfida verso la finale di LuccaIl Riviera Historic & Racing Team riparte dalle prove del Rally Vigneti Monferrini il 19 aprile, puntando alla finale di Lucca prevista per il 15...