Riviera Racing | Peugeot 208 in pista sfida verso la finale di Lucca

Il Riviera Historic & Racing Team ha ripreso le attività con le prove del Rally Vigneti Monferrini, che si sono svolte il 19 aprile. La squadra si prepara ora per la finale di Lucca, programmata per il 15 novembre. La Peugeot 208 è tornata in pista in questa occasione, segnando un passo importante nel percorso stagionale. La partecipazione alle competizioni continua a rappresentare un momento chiave per il team.

Il Riviera Historic & Racing Team riparte dalle prove del Rally Vigneti Monferrini il 19 aprile, puntando alla finale di Lucca prevista per il 15 novembre. L’equipaggio composto da Tavano Pulita e Caramello debutterà con una Peugeot 208 Rally4R2 nel contesto della Coppa Italia CRZ 2 di Sanremo. La presentazione ufficiale del programma agonistico è avvenuta venerdì sera presso il locale La Vesca, un momento di aggregazione che ha dato il via simbolico alle attività del team. Il progetto sportivo si concentra sul campionato Coppa Italia nella categoria CRZ 2, con una strategia che vede la partecipazione costante di quattro equipaggi abituali del team nelle diverse competizioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Riviera Racing: Peugeot 208 in pista, sfida verso la finale di Lucca Nuova Peugeot 208 2027: come sarà il nuovo modello?La nuova Peugeot 208 del 2027 (terza generazione) non è ancora ufficiale al 100%, ma dalle anticipazioni e indiscrezioni possiamo farci un’idea... Peugeot introduce il motore Turbo 100 per 208 e 2008(Adnkronos) – Peugeot amplia la propria offerta di motorizzazioni benzina con il nuovo motore Turbo 100, un’unità progettata per migliorare piacere...