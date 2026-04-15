Femminicidio-suicidio a Bisceglie | uomo lancia la moglie dal balcone e poi si lancia nel vuoto Video

A Bisceglie si è verificato un episodio drammatico che ha coinvolto una coppia di mezza età. Un uomo di 61 anni avrebbe spinto la moglie di 54 anni dal balcone di casa, per poi gettarsi nel vuoto pochi istanti dopo. La scena, ripresa da alcune telecamere di sorveglianza, ha suscitato grande shock tra i residenti e le forze dell'ordine intervenute sul posto. La dinamica dell’accaduto è ora al centro di un'indagine.

Tragedia a Bisceglie: femminicidio-suicidio. Un uomo di 61 anni avrebbe lanciato dal balcone la moglie di 54 anni e poi si sarebbe a sua volta lanciato nel vuoto. La coppia era in fase di separazione. I corpi senza vita sono l'uno accanto all'altro sulla rampa del garage del palazzo in cui vivevano. Le vittime sono Patrizia Lamanuzzi e Luigi Gentile. Sarebbero precipitate da un'altezza di tre metri, dal balcone della loro abitazione in via Vittorio Veneto a Bisceglie. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Quotidiano di Puglia (@quotidianodipuglia) Il racconto della vicina di casa Una vicina di casa ha raccontato la scena ai carabinieri dicendo che i due si stavano separando e che ha sentito la donna urlare prima di vederla cadere.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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Omicidio-suicidio a Bisceglie, Luigi Gentile lancia dal balcone la moglie Patrizia Lamanuzzi e poi si butta, morti - VIDEOI loro corpi sono stati trovati uno accanto all'altro sulla rampa di accesso al garage del palazzo in cui vivevano, in via Vittorio Veneto.

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