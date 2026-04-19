L’amico di D’Annunzio Il Vate tra sofferenza e passione mai lusingato da applausi e lodi Diari amorosi di grande intensità

A un anno dalla scomparsa del poeta e soldato, viene pubblicato un volume che raccoglie i diari amorosi dell’autore, scritto senza mai cercare applausi o riconoscimenti. L’opera, realizzata con il supporto di una fondazione, rivela aspetti meno noti della sua vita, tra sofferenza e passione, in un periodo in cui il poeta viveva intensi momenti di introspezione e sentimenti profondi.

Nel primo annuale della morte del Poeta soldato, uscì "sotto gli auspici della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani ", un’edizione speciale delle Laudi, edizione completa e definitiva, preceduta da "un avvertimento" di Ugo Ojetti e seguita da note esplicative ed informative, nonchè da un indice dei capoversi di tutte le poesie del libro primo: Maja, del libro secondo: Elettra, del libro terzo: Alcyone. Le sue due eternità sono visibili nel suo amore per Roma, dalle Elegie del 1891 fino a queste Terme o a questo Lacus Juturnae, (Roma e la donna, secondo lui, due eternità) e nel suo amore di patria o, per dirla con l’Alfieri e col Foscolo, furore di patria, dall’Ode a Re Umberto del 1879 e dalle Odi Navali del 1893 a questa profetica ode Al Re giovine e a queste Canzoni d’oltremare.🔗 Leggi su Lanazione.it

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