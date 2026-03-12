Il 12 marzo ricorre la nascita di Gabriele D’Annunzio, figura di spicco della letteratura italiana e attivo nella vita politica del suo tempo. Fu scrittore, poeta, drammaturgo, militare, giornalista e patriota, noto per aver rappresentato il Decadentismo e per il suo ruolo durante la Prima Guerra Mondiale. La sua figura ha segnato profondamente la cultura e la storia italiane.

Gabriele D’Annunzio fu scrittore, poeta, drammaturgo, militare, politico, giornalista e patriota italiano, simbolo del Decadentismo e celebre figura della Prima Guerra Mondiale. Fu soprannominato, allo stesso modo di Giosuè Carducci, il Vate, cioè “poeta sacro, profeta”. Cantore dell’Italia umbertina, occupò una posizione preminente nella letteratura italiana e nella vita politica.Nacque a Pescara il 12 marzo 1863 da una famiglia borghese benestante. Giunto a Roma, si iscrisse alla facoltà di Lettere anche se non portò mai termine gli studi.Gli anni 1881-1891 furono decisivi per la sua formazione, periodo in cui cominciò a forgiarsi lo stile raffinato e comunicativo, nucleo centrale della sua poetica. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 12 marzo, nasce il ‘Vate’ Gabriele D’Annunzio

