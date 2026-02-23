L' altro Garibaldi i ' Diari' di Caprera | Virman Cusenza racconta l' Eroe dei Due Mondi come non lo abbiamo mai letto
Non l'icona, ma l'uomo. Non il mito, ma la vita. Non l'epica, ma la quotidianità. Il libro verrà presentato a Palermo il prossimo 5 marzo a Villa Zito, alle ore 18 E se Giuseppe Garibaldi, l'uomo delle camicie rosse, delle cavalcate leggendarie e dei proclami infuocati, fosse stato anche - e forse soprattutto - un meticoloso agronomo, un imprenditore rurale, un pioniere dell'ecologismo ante litteram, un patriarca di famiglia allargata, un osservatore ossessivo del clima e dei venti? Se l'Eroe dei Due Mondi avesse trovato la sua vera patria non solo nelle piazze della Storia, ma in un quaderno a righe, tra una colonna dedicata ai fiori e un'altra alle "osservazioni-lavori"? È da queste domande, insieme semplici e dirompenti, che prende le mosse "L'altro Garibaldi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
L’altro Garibaldi: estratto del libro di Virman CusenzaVirman Cusenza svela che l’immagine romantica di Garibaldi nasconde un uomo con idee avanzate e visioni innovative.
L'agricoltore Garibaldi, eroe dei tre mondi: Americhe, Italia e CapreraL’agricoltore Garibaldi ha fatto parlare di sé per il suo ruolo nella storia, grazie alla sua vita dedicata alla libertà.
