L' altro Garibaldi i ' Diari' di Caprera | Virman Cusenza racconta l' Eroe dei Due Mondi come non lo abbiamo mai letto

Non l'icona, ma l'uomo. Non il mito, ma la vita. Non l'epica, ma la quotidianità. Il libro verrà presentato a Palermo il prossimo 5 marzo a Villa Zito, alle ore 18 E se Giuseppe Garibaldi, l'uomo delle camicie rosse, delle cavalcate leggendarie e dei proclami infuocati, fosse stato anche - e forse soprattutto - un meticoloso agronomo, un imprenditore rurale, un pioniere dell'ecologismo ante litteram, un patriarca di famiglia allargata, un osservatore ossessivo del clima e dei venti? Se l'Eroe dei Due Mondi avesse trovato la sua vera patria non solo nelle piazze della Storia, ma in un quaderno a righe, tra una colonna dedicata ai fiori e un'altra alle "osservazioni-lavori"? È da queste domande, insieme semplici e dirompenti, che prende le mosse "L'altro Garibaldi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

L’altro Garibaldi: estratto del libro di Virman CusenzaVirman Cusenza svela che l’immagine romantica di Garibaldi nasconde un uomo con idee avanzate e visioni innovative.

L'agricoltore Garibaldi, eroe dei tre mondi: Americhe, Italia e CapreraL’agricoltore Garibaldi ha fatto parlare di sé per il suo ruolo nella storia, grazie alla sua vita dedicata alla libertà.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Libri, Cusenza Racconto l’altro Garibaldi, figura modernissima; Virman Cusenza racconta Garibaldi come non lo abbiamo mai letto; Libri, Cusenza Racconto l’altro Garibaldi. è una figura modernissima; Libri, Cusenza Racconto l’altro Garibaldi. è una figura modernissima.

L’altro Garibaldi: estratto del libro di Virman CusenzaDietro la figura dell’eroe dei due mondi, oltre la camicia rossa e il mito risorgimentale, si cela un uomo sorprendentemente moderno e visionario. Virman Cusenza con L’altro Garibaldi. I Diari di Capr ... msn.com

I diari di Caprera, Virman Cusenza svela un Garibaldi ineditoROMA (ITALPRESS) - Quella di Giuseppe Garibaldi è una figura modernissima, che ha ancora molto da insegnarci. Ne parla in un'intervista ... notizie.tiscali.it

Virman Cusenza racconta, sulla base dei suoi meticolosi diari, Giuseppe Garibaldi, agronomo, idealista e uomo modernissimo. ytali.com/2026/02/19/il-… x.com

Virman Cusenza indaga il volto segreto dell’eroe dei due mondi al tempo del ritiro nell’isola sarda Leggi l'articolo #Garibaldi - facebook.com facebook