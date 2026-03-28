La guerra in Iran costa alle imprese e famiglie padovane 199milioni di euro

Da padovaoggi.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La guerra in Iran ha determinato un aumento di oltre 199 milioni di euro nei costi energetici per le imprese e le famiglie di Padova. La stima, fornita dall’ufficio studi della Camera di Commercio locale, evidenzia l’impatto finanziario del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran sulla regione. I dati si riferiscono all’incremento dei costi legati alle fonti di energia a livello locale e nazionale.

Un conto molto salato: oltre 199 milioni di euro in più. Questa la stima dell’impatto dell’incremento dei costi energetici, legato al conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, sulle famiglie e sulle imprese padovane: il dato è stato elaborato dall’ufficio studi della Camera di Commercio di Padova che in un’analisi ha fotografato le conseguenze della guerra sul territorio. La stima è ottenuta dall’incrocio fra i dati dei consumi 2024 forniti da Terna, ultime rilevazioni disponibili, con il costo all’ingrosso dell’elettricità in Italia, basato sul PUN, prezzo unico nazionale. Nel corso del 2024 i consumi elettrici nel territorio provinciale... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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