Il mercato del calcio continua a essere al centro delle discussioni, con voci che collegano il Milan a diverse opportunità. Tra queste, si parla di un possibile trasferimento dall'Al Hilal, una squadra araba, che potrebbe interessare ai rossoneri. Il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato queste indiscrezioni, evidenziando che tutto dipende dalla volontà di spostare un giocatore o meno. Nessuna ufficialità, solo ipotesi che circolano tra gli addetti ai lavori.

Il Milan si sta già muovendo per quanto riguarda il calciomercato e ci potrebbero essere delle occasioni molto interessanti. PIF ha ceduto il controllo dell’Al Hilal: il Public Investment Fund saudita e Kingdom Holding Company (KHC) hanno firmato oggi un accordo vincolante di compravendita di azioni in base al quale KHC acquisirà il 70% del capitale sociale dell’Al Hilal. Il giornalista Carlo Pellegatti ne parla così su 'YouTube'. "Dobbiamo aprire una parentesi di mercato. Il fondo Pif ha venduto l'Al Hilal al Kingdom Holding Company, vendita del 70%. L'Al-Hilal ha grandi giocatori: Theo Hernández, Koulibaly, Milinkovic-Savic e anche Núñez.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - L’Al Hilal un’opportunità di mercato per il Milan? Pellegatti: “Se si vogliono spostare …”

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Una raccolta di contenuti

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Al-Hilal, cambia tutto: il fondo PIF vende e i big sono pronti a partireLa cessione del 70% delle quote dell'Al-Hilal da parte di PIF segna un punto di svolta per il club simbolo dell'ambizioso progetto ... europacalcio.it

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L'Al-Hilal passa dal fondo sovrano saudita a un membro della famiglia reale saudita (Alwaleed bin Talal, che di fatto ha finanziato tutta la campagna acquisti di gennaio). La chiamano "privatizzazione". x.com