Pellegatti sicuro | Allegri influenzerà molto il prossimo mercato del Milan Ecco cosa si attende

Il giornalista Carlo Pellegatti dice che Allegri avrà un ruolo importante nel prossimo mercato del Milan. Secondo lui, le mosse della società saranno molto influenzate dalle scelte dell’allenatore. Pellegatti non nasconde che ci siano molte attese e che il club sta pensando a diversi rinforzi in vista della prossima stagione.

"Se arriva Kostic è un bel giocatore. In attesa della maturazione di Camarda, che aspettiamo e nessuno ha scaricato, Kostic potrebbe essere una soluzione per l'attaccante giovane. Da quello che trapela dal calcio serbo, sembra veramente un giocatore di livello. E' un giocatore che io vorrei". Il giornalista Carlo Pellegatti parla così del possibile colpo di calciomercato del Milan, ovvero il giovane attaccante del Partizan Belgrado Kostic.

