L’Aido Savio-Rubicone festeggia 50 anni

L’Aido Savio-Rubicone ha celebrato i suoi 50 anni di attività con un evento dedicato alle scuole, segnando un importante traguardo nella propria storia. La giornata ha visto la partecipazione di studenti e membri dell’associazione, che hanno condiviso momenti di riflessione sul valore del dono e sulla solidarietà. La celebrazione ha rappresentato un’occasione per ricordare il percorso compiuto in cinque decenni di impegno e sensibilizzazione.

Una storia sul dono per celebrare i primi 50 anni di vita associativa. L’Aido intercomunale Savio-Rubicone apre le celebrazioni in occasione del cinquantesimo anniversario della fondazione, con un evento dedicato alle scuole. Si tratta dello spettacolo ’Inside Anna’. Una storia sul dono che affronterà con delicatezza e profondità il tema della donazione degli organi. Lo spettacolo, a cura della Compagnia teatrale La Cumpa di Ctm Academy, andrà in scena lunedì 20 al teatro Pagliughi di Gatteo alle 9.30, martedì 21 al teatro Moderno di Savignano alle 9 e lunedì 27 al teatro di Villa Torlonia a San Mauro Pascoli alle 9.30. Gli appuntamenti sono...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’Aido Savio-Rubicone festeggia 50 anni Notizie correlate Leggi anche: Aido Savio-Rubicone un grande impegno per la vita 50 Anni di AIDO Modena, con il libro "Volti di Rinascita" si racconta la speranza del trapiantoAIDO Sezione Provinciale di Modena, come primo evento celebrativo del suo 50° anniversario dalla fondazione avvenuta nel 1976 e in occasione della... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: L’Aido Savio-Rubicone festeggia 50 anni; Mezzo secolo di solidarietà: l'Aido festeggia insieme agli studenti e con un convegno sull'etica del dono. L’Aido Savio-Rubicone festeggia 50 anniSpettacolo teatrale ‘Inside Anna’ per le scuole di Savignano, Gatteo e San Mauro Pascoli. Il 9 maggio convegno pubblico sulla donazione ... ilrestodelcarlino.it Aido Savio-Rubicone un grande impegno per la vitaCinquant’anni di impegno sociale con il sì alla vita. Questa sera 20 alle 20.30 si terrà l’assemblea ordinaria intermedia del Gruppo Intercomunale Aido Savio-Rubicone. Alla riunione sono invitati a ... ilrestodelcarlino.it Domenica 19 aprile, al Wonderbay di Serravalle, si terrà il "Memorial Giada Penserini" promosso da AIDO e AVSSO https://www.chiamamicitta.it/uno-smash-per-la-vita-da-rimini-a-san-marino/ - facebook.com facebook