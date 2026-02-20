Aido Savio-Rubicone un grande impegno per la vita

Cinquant'anni di impegno sociale con il sì alla vita. Questa sera 20 alle 20.30 si terrà l'assemblea ordinaria intermedia del Gruppo Intercomunale Aido Savio-Rubicone. Alla riunione sono invitati a partecipare tutti i soci Aido, l'associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule, unitamente a tutti i cittadini e i simpatizzanti interessati. Durante l'assemblea, che si svolgerà presso la Casa del Volontariato di Savignano sul Rubicone in corso Perticari, verranno presentati la relazione redatta dal consiglio direttivo sulle attività svolte nel 2025; il bilancio consuntivo 2025; il bilancio preventivo per l'anno 2026; la programmazione dell'attività per l'anno 2026.