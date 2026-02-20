Danza Surya compie quarant’anni e li celebra con un galà

Surya Dance festeggia i suoi quarant’anni con un grande spettacolo. L’associazione di danza di Carpi organizza un galà martedì 24 febbraio alle 20,30 nel teatro Comune. L’evento, intitolato “Surya Dance: 40 anni insieme”, presenta coreografie di artisti locali e ospiti speciali. La serata ripercorre quattro decenni di attività e crescita, coinvolgendo ballerini di diverse età e stili. Sono attese molte persone del territorio, pronte a vivere una serata dedicata alla passione per la danza.

Si avvicina l'evento dell'anno in casa Surya Dance, che martedì 24 febbraio dalle 20,30 al teatro Comune di Carpi celebrerà i suoi quarant'anni con il Galà di danza 'Surya Dance: 40 anni insieme', spettacolo-evento per festeggiare la storia della Scuola di Danza carpigiana. Sul palco si alterneranno ospiti del calibro di Arianne Lafita Gonzalvez e Vittorio Galloro, étoile internazionali, in 'Omaggio a Tchaikovsky', Estelle Bovay e Matteo Fiorani, danzatori della Ccn Aterballetto, in 'Another Story', coreografia di Diego Tortelli su musiche di Spiritualized e Giacomo Garavini aka Double gee, Marco Caputo aka Cap, Diego Domizi, Crew di Urban Dance in 'Macchie indelebili'.