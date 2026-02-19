Fondazione VCO compie 20 anni | vent’anni di impegno per lo sviluppo sociale culturale e ambientale del territorio

La Fondazione VCO ha festeggiato 20 anni di attività, causa di un forte cambiamento sociale e culturale nella zona. In due decenni, ha sostenuto progetti per migliorare scuole, iniziative ambientali e servizi comunitari. Recentemente, la trasmissione “Extra” ha dedicato un episodio speciale alla storia della fondazione, mostrando come abbia coinvolto volontari e cittadini in attività concrete. Tra i successi, c’è l’organizzazione di eventi e finanziamenti a enti locali che hanno trasformato il territorio. La fondazione continua a promuovere il suo impegno nel territorio del Verbano-Cusio-Ossola.

Vent’anni di Comunità Attiva: La Storia della Fondazione VCO Raccontata da “Extra”. La trasmissione “Extra” ha dedicato un recente episodio a vent’anni di attività della Fondazione Comunitaria del VCO (Verbania, Cusio, Ossola), esplorando la sua evoluzione e il suo impatto sul territorio. L’iniziativa ha ricostruito la storia di un ente che è diventato un punto di riferimento per lo sviluppo sociale ed economico della regione, attraverso interviste e approfondimenti che ne hanno delineato il percorso. Le Origini e la Visione di un Territorio. La Fondazione Comunitaria del VCO nasceva dall’esigenza di diversi attori locali – imprenditori, banche, istituzioni – di creare uno strumento capace di valorizzare le risorse del territorio e promuovere uno sviluppo sostenibile.🔗 Leggi su Ameve.eu

