L’Africa contesa e la guerra silenziosa dei minerali

In Africa, i minerali sono al centro di tensioni e interessi crescenti. Dalla regione di Lobito alle iniziative americane, si assiste a una serie di azioni che coinvolgono vari attori internazionali. La retorica sul rinnovato coinvolgimento delle grandi potenze si contrappone a una realtà fatta di strategie e movimenti silenziosi, che influenzano il controllo delle risorse e la stabilità locale.

Dal corridoio di Lobito alla nuova offensiva americana. Dietro la retorica sul ritorno delle grandi potenze in Africa si sta imponendo una realtà molto più concreta e molto più dura. Il continente non è più soltanto uno spazio da presidiare diplomaticamente o da corteggiare commercialmente. È tornato a essere il centro di una competizione strategica globale perché custodisce ciò che serve per costruire il potere industriale del ventunesimo secolo: rame, cobalto, litio e l’intera costellazione dei minerali critici. In questo quadro, gli Stati Uniti stanno cambiando metodo. Non si limitano più a osservare l’avanzata cinese nelle catene minerarie africane, ma cercano di recuperare terreno con una strategia più coordinata, più aggressiva e più politica.🔗 Leggi su It.insideover.com

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