A Washington si è messo in scena un doppio obiettivo: ricomporre un fronte di Paesi inquieti dopo mesi di frizioni commerciali e, nello stesso tempo, costruire un dispositivo di potere sulla filiera delle materie prime critiche. La ministeriale del 4 febbraio, guidata politicamente dal segretario di Stato Marco Rubio e presidiata dal vicepresidente J.D. Vance, ha convocato delegazioni da decine di Paesi, con la Commissione europea in platea. Non è un dettaglio: quando gli Stati Uniti organizzano un summit su un tema apparentemente tecnico, di solito stanno preparando un meccanismo di comando. La platea era eterogenea, ma proprio per questo utile. 🔗 Leggi su It.insideover.com

FORGE, scorte strategiche e la nuova guerra dei minerali

