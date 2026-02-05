Minerali critici sicurezza geoeconomia L’Italia prepara il vertice sull’Africa pensando anche a Usa e Cina

A poco più di una settimana dal vertice tra Italia e Africa, si inizia a respirare l’aria di un incontro che potrebbe cambiare molte carte in tavola. Il governo punta a rafforzare i rapporti con il continente, soprattutto sui temi delle risorse minerali e della sicurezza. La domanda è se l’Italia riuscirà a trovare un ruolo chiave tra le grandi potenze come Usa e Cina, che già si muovono da tempo in quella regione. L’appuntamento di Addis Abeba si avvicina, e i preparativi sono più intensi che mai.

A poco più di una settimana dal summit Italia-Africa convocato da Giorgia Meloni per il 13 febbraio ad Addis Abeba, il quadro che emerge è quello di una progressione politica più che di una sequenza di eventi. Roma sta provando a ricomporre, in chiave strategica, dossier che negli ultimi anni erano rimasti frammentati: sicurezza, accesso alle risorse, infrastrutture, competizione sistemica. L'Africa diventa così il punto di convergenza tra politica estera, sicurezza economica e posizionamento internazionale dell'Italia, dentro un contesto globale sempre più segnato dalla rivalità tra grandi potenze.

