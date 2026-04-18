Colpo al bancomat a Casalpusterlengo i testimoni incitano i ladri | il video choc in Rete

A Casalpusterlengo si è verificato un furto ai danni di un bancomat, con testimoni presenti sul luogo che sembrano incoraggiare i ladri. Un video diffuso online mostra chiaramente la scena, attirando l’attenzione di molti utenti. Il sindaco ha commentato l’accaduto, definendolo un esempio di comportamenti che rappresentano una problematica più ampia all’interno della comunità. L’episodio ha suscitato reazioni e richieste di intervento da parte delle autorità.

La rabbia del sindaco Elia Delmiglio: "Uno specchio della nostra società che deve farci riflettere, lo Stato intervenga".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Colpo al bancomat a Casalpusterlengo, i testimoni incitano i ladri: il video choc in Rete Notizie correlate Leggi anche: Esplosione e assalto al bancomat a Santarcangelo: i ladri nel video Leggi anche: Esplosione nella notte: salta il bancomat di Volpiano, ladri in fuga dopo l'ennesimo colpo Altri aggiornamenti Temi più discussi: Esplosione nella notte e bancomat sventrato: colpo da film in banca alle porte di Milano; Colpo grosso al bancomat: sportello distrutto da una forte esplosione e banda in fuga con il bottino; Assalto al bancomat nella notte a Torricella, esplosioni in piazza: colpo fallito; Doppia esplosione nella notte. Al Cep e a Riparbella via i bancomat. Colpo al bancomat di Casalpusterlengo, i testimoni applaudono i banditi. Il sindaco: Inquietante specchio della nostra societàSul web circolano video con grida di approvazione all’indirizzo del commando che ha fatto saltare lo sportello Unicredit. Delmiglio. Serve una risposta netta da parte dello Stato ... ilgiorno.it Colpo al bancomat a Varese Ligure, caccia ai compliciPasqua davvero insolita a Varese Ligure, con un colpo che ha fatto rumore: un bancomat preso di mira a due passi da piazza Vittorio Emanuele, il cuore del paese. La scatola contenente alcune migliaia ... rainews.it Chi è l’insospettabile che ha garantito il colpo grosso in banca a Napoli facebook #Koopmeiners via, #Juve pronta al doppio colpo a centrocampo: #Kessie e non solo x.com