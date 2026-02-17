Boxe | Michael Magnesi torna sul ring a Cave contro l’argentino Marcos Gabriel Martinez

Michael Magnesi torna a combattere a Cave, questa volta contro l’argentino Marcos Gabriel Martinez, dopo settimane di attesa. La sua presenza sul ring è stata ritardata a causa di problemi organizzativi e di infortuni che hanno coinvolto il suo avversario. Magnesi, che recentemente è salito al primo posto nella classifica WBC dei superpiuma, si prepara a disputare un match importante. La sfida si svolge in una palestra locale, davanti a un pubblico che aspetta da tempo questa occasione.

Nelle ultime settimane si è avuta una lunghissima telenovela che ha visto protagonista, suo malgrado, Michael Magnesi, che peraltro è diventato il numero 1 della WBC nei superpiuma. In particolare, c'era in ballo la sua possibile sfida con il filippino Mark Magsayo che avrebbe potuto portare verso una porta enorme legata al titolo mondiale proprio della WBC. Quel combattimento è stato prospettato più volte. Una, due, tre, quattro, cinque volte. Ma, alla fine, non s'è mai fatto, con le strade che sono state diverse. Così il Lupo Solitario italiano ora combatterà a Cave il prossimo 27 febbraio, sulla distanza delle 8 riprese, contro l'argentino Marcos Gabriel Martinez.