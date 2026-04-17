Addio al mito del canestro | svanisce Oscar Schmidt leggenda del basket

Il mondo del basket si trova a dover fare i conti con la perdita di Oscar Schmidt, figura iconica del canestro. L’ex giocatore è morto all’età di 68 anni presso l’Ospedale Municipale Santa Ana, situato a Santana de Parnaíba, nello stato di San Paolo. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra appassionati e addetti ai lavori.

Il mondo del basket piange la scomparsa di Oscar Schmidt, leggenda senza tempo del canestro, deceduto all'età di 68 anni presso l'Ospedale Municipale Santa Ana a Santana de Parnaíba, nello stato di San Paolo. Il giocatore brasiliano, che ha combattuto per quindici anni contro una patologia cerebrale, ha ceduto alle complicazioni di un malore avvenuto poche ore prima del decesso. La notizia della fine di questa iconica figura sportiva è giunta dopo il ricovero d'urgenza nel presidio ospedaliero b .🔗 Leggi su Ameve.eu

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