Il mondo del basket internazionale si stringe attorno alla notizia della morte di Oscar Schmidt, ex giocatore brasiliano noto a livello mondiale. È deceduto all'età di 68 anni presso l’Ospedale Municipale Santa Ana, situato a Santana de Parnaíba, nello stato di San Paolo. La sua carriera ha lasciato un segno indelebile nel panorama sportivo, diventando uno dei riferimenti più riconosciuti nel settore.

Il mondo del basket internazionale perde una delle sue figure più iconiche con la scomparsa di Oscar Schmidt, avvenuta all’età di 68 anni presso l’Ospedale Municipale Santa Ana a Santana de Parnaíba, nello stato di San Paolo. Il leggendario cestista brasiliano, noto in tutto il globo per la sua precisione micidiale, si è spento dopo una battaglia duratura durata quindici anni contro un tumore al cervello, in seguito a un malore che lo aveva portato ricoverato nella struttura sanitaria poche ore prima del decesso. L’eredità sportiva della Mano Santa tra record olimpici e Hall of Fame. Le statistiche lasciate dal giocatore brasiliano sono rimaste impresse nella storia dello sport mondiale come un caso quasi irripetibile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio alla Mano Santa: muore Oscar Schmidt, mito del basket mondiale

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