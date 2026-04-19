L’addio a Giacomo Bongiorni il dolore della madre | Il sacrificio di mio figlio segni un nuovo inizio

A Massa, nel cuore della città, si è tenuta una cerimonia funebre per ricordare Giacomo Bongiorni, un giovane deceduto recentemente. La madre ha espresso il suo dolore, parlando di sacrificio e di un possibile nuovo inizio. La scena si è svolta nel silenzio del sagrato della cattedrale, dove amici e parenti si sono riuniti per dare l’ultimo saluto. La comunità si stringe intorno al dolore della famiglia in un momento di grande raccoglimento.

Massa, 19 aprile 2026 – Il sagrato della cattedrale di Massa, avvolto in un silenzio irreale, è diventato il cuore pulsante di un dolore che non cerca vendetta, ma una faticosa e necessaria rinascita. Tra le panche della chiesa, i volti attoniti e rigati dalle lacrime dei cittadini hanno cercato un senso a una tragedia incomprensibile: la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso brutalmente per aver rivolto un «giusto richiamo» a un gruppo di giovani. Il vescovo: “Giacomo ha fatto una cosa semplice e giusta”. Monsignor Mario Vaccari, nell’omelia, ha dato voce a questo smarrimento descrivendo un’aggressione degenerata in«pugni e calci sferrati con violenza che hanno provocato traumi risultati fatali ».🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’addio a Giacomo Bongiorni, il dolore della madre: “Il sacrificio di mio figlio segni un nuovo inizio” Notizie correlate Massa, pestaggio dopo un rimprovero: Giacomo Bongiorni muore davanti al figlio, Fialdini: ‘Era mio amico’La drammatica morte di Giacomo Bongiorni Una notte di violenza improvvisa, una discussione degenerata e una vita spezzata davanti agli occhi del... Francesca Fialdini, il dolore per la morte di Giacomo Bongiorni. La richiesta della conduttriceÈ affidato alle parole di Francesca Fialdini uno dei commenti più toccanti della tragedia che ha colpito Massa. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: In migliaia al funerale di Giacomo Bongiorni; L’addio a Giacomo Bongiorni, il cordoglio del sindaco Persiani dopo la cerimonia funebre; Massa in lutto: migliaia ai funerali di Giacomo Bongiorni ucciso dalla brutalità di un branco; Giacomo Bongiorni, chi era il 47enne ucciso a Massa: i due figli, la fidanzata con cui doveva sposarsi a luglio, Francesca Fialdini era... L’addio a Giacomo Bongiorni, il dolore della madre: Il sacrificio di mio figlio segni un nuovo inizioMassa, un grande silenzio in Duomo per la messa funebre del 47enne morto in piazza Palma sabato notte. A Gabriele, che ha tenuto la mano di suo padre dico: era un uomo buono e giusto, portalo con te ... lanazione.it In migliaia al funerale di Giacomo BongiorniMASSA: Vola alto fratello Mortegian: la città ha salutato l'uomo di 47 anni ucciso in piazza Felice Palma. Vaccari: Che la sua morte non sia inutile ... toscanamedianews.it Una rissa finita in tragedia: Giacomo Bongiorni è stato brutalmente ucciso sotto gli occhi del figlio e della compagna, dopo una lite con un gruppo di giovani. La città di Massa oggi gli ha dato l'ultimo saluto, mentre il vescovo ha lanciato un appello per la riconci facebook In migliaia a Massa per il funerale di Giacomo Bongiorni, ucciso davanti al figlio di 11 anni x.com