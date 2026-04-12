Francesca Fialdini il dolore per la morte di Giacomo Bongiorni La richiesta della conduttrice

Francesca Fialdini ha espresso il suo dolore per la tragica scomparsa di Giacomo Bongiorni, avvenuta a Massa. La conduttrice ha condiviso pubblicamente un messaggio di cordoglio, chiedendo rispetto e privacy in questo momento difficile. La notizia ha suscitato molte reazioni sui social e tra i colleghi, mentre le forze dell'ordine continuano le indagini sulla vicenda.

È affidato alle parole di Francesca Fialdini uno dei commenti più toccanti della tragedia che ha colpito Massa. La conduttrice Rai, originaria della città toscana, ha ricordato sui social Giacomo Bongiorni, il 47enne morto dopo una violenta aggressione avvenuta in piazza. Non una vittima qualsiasi, ma un ex compagno di scuola, un volto familiare legato ai ricordi dell’infanzia. L’uomo stava trascorrendo il sabato sera nel centro cittadino insieme ad alcuni familiari, tra cui il cognato e il figlio di 11 anni quando, poco dopo la mezzanotte, è spuntato un gruppo di circa dieci ragazzi, tutti italiani e di età compresa tra i 16 e i 18 anni, alcuni dei quali in evidente stato di alterazione alcolica.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Francesca Fialdini, il dolore per la morte di Giacomo Bongiorni. La richiesta della conduttrice Massa: Francesca Fialdini, “La morte di Giacomo Bongiorni è un doppio dolore”foto di Assunta ServelloMASSA – “Giacomo Bongiorni era un mio compagno di classe. Leggi anche: Francesca Fialdini, il dolore per Giacomo Bongiorni: "Era un compagno di classe, morto per una violenza senza senso"