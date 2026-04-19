La casa automobilistica presenta una nuova versione della Ypsilon, denominata Turbo 100, dotata di motore benzina e cambio manuale. La vettura si distingue per alcune modifiche rispetto ai modelli precedenti, offrendo un’opzione di trasmissione tradizionale. La versione si inserisce nella gamma come alternativa alle altre motorizzazioni disponibili, con specifiche tecniche dedicate. La presentazione avviene nel contesto dell’aggiornamento della lineup di questa city car.

Con la nuova Ypsilon Turbo 100, Lancia aggiunge alla gamma una versione benzina manuale più accessibile: meno salottino, più controllo, con Sara Conti, Niccolò Macii e Greta Ferro a raccontarne lo stile +++dropcap Che cosa ci fanno due campioni di pattinaggio artistico alla presentazione della Lancia Ypsilon Turbo 100? La risposta mondana è semplice: stanno benissimo in fotografia. Quella più interessante è un’altra. Sara Conti e Niccolò Macii, coppia impeccabile sul ghiaccio a Milano Cortina 2026, sono stati scelti da Lancia per dare un corpo elegante a parole molto concrete: controllo, precisione, fiducia. Tutte qualità che, a sentire il marchio, appartengono anche a questa nuova Ypsilon.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La Ypsilon torna manuale (e sa ancora come farsi desiderare)

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