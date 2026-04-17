L’unico modello della gamma Stellantis riceve un restyling che richiama lo stile di un’epoca passata. La vettura mantiene il motore a benzina e il cambio manuale, elementi ormai rari tra le auto moderne. La produzione si concentra su questa versione, con nuove soluzioni estetiche e meccaniche che richiamano i modelli di un tempo. La strategia punta a riscoprire un approccio più tradizionale alla guida.

Cambio in casa Stellantis: il restyling dell’unico modello in gamma punta tutto sul ritorno al passato. Il mercato italiano fatica a cedere alle sirene di batterie e ibrido. E così Lancia ripropone automobili «normali» e con il pedale per la frizione. «I clienti hanno parlato chiaramente, noi li abbiamo ascoltati. Ed ecco la Lancia Ypsilon in versione benzina con cambio manuale»: così Gianni Petullà, responsabile del prodotto Lancia, ha presentato martedì mattina a Milano la Lancia Ypsilon equipaggiata con la nuova motorizzazione turbo benzina da 100 cavalli, abbinata al cambio manuale a sei marce. «Abbiamo lanciato Ypsilon due anni fa, come auto urbana ed elegante», ha spiegato Roberta Zerbi, ceo di Lancia, «il 2026 sarà, per noi, l’anno chiave.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Ypsilon all’antica: benzina e cambio manuale

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