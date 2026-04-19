La Vuelle ha battuto in casa Forlì con il punteggio di 85-73, ma la partita è stata combattuta. La vittoria non è stata facile, considerando che Scafati aveva vinto contro Avellino, rendendo decisivo il confronto tra Livorno e Pesaro in vista della promozione. Domenica si deciderà tutto in un match tra Rimini e Scafati, che influenzerà la classifica finale.

Pesaro, 19 aprile 2026 – Pesaro vince, ma non passeggia contro Forlì (85 a 73). Ma il problema è un altro: Scafati ha spianato Avellino e quindi la promozione nella massima serie si giocherà tutta domenica nel confronto tra Livorno e Pesaro e quello che metterà di fronte Rimini a Scafati. Un finale di campionato dove si scoprirà che sarà il grande beffato solamente allo scadere degli ultimi 40 minuti di campionato. Se può essere di consolazione Rimini non potrà pensare domenica solo ad andare al mare perché non ha ancora certezza matematica che rientra tra le formazioni che si giocheranno la promozione in secondo battuta. In attesa di capire cosa riserverà Hitchcock prima del the end della stagione regolare, la Vuelle ieri è passata in casa contro Forlì.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Vuelle passa in casa contro Forlì ma non è una passeggiata

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