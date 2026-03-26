La partita tra la Vuelle e la Fortitudo si conclude con la vittoria della squadra di casa, che supera gli avversari all’ultimo secondo grazie a un tiro di Imbrò. La differenza canestri resta invariata, mantenendo il punteggio saldo. La gara si è conclusa il 25 marzo 2026 a Pesaro, con Imbrò che ha realizzato il tiro decisivo allo scadere, lasciando il pubblico senza parole.

Pesaro, 25 marzo 2026 – Fulminati da Imbrò. Che vuole l’ultimo tiro e lo segna allo scadere gelando i quasi 8.000 tifosi che hanno sognato il miracolo, perché il rientro di De Laurentiis si è chiuso con un altro infortunio. La Vuelle ci ha provato col cuore e con le gambe, rimontando tre volte e riuscendo a sorpassare a 4’ dal gong (73-72) con una tripla di Tambone che manda in orbita l’astronave. Virginio incrementa (75-72) ma la bomba di Bertini che poteva ammazzare la partita non va. Il fallo di frustrazione costa due liberi che però Sorokas sbaglia, ma il rimbalzo sfugge e Anumba pareggia. Bertini, senza paura, sorpassa ancora, Sarto risponde (78-78). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Vuelle si spinge oltre i suoi limiti, passa la Fortitudo all’ultimo respiro. Ma la differenza canestri è salva

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