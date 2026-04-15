Il 15 aprile, un rappresentante iraniano ha visitato Roma, incontrando diversi esponenti politici ed economici. La visita ha suscitato reazioni contrastanti tra le forze del centrodestra italiano, portando a tensioni tra le diverse anime politiche. La presenza di questa figura ha attirato l’attenzione sui rapporti tra l’Italia e l’Iran, mentre le discussioni si sono concentrate sulle implicazioni di questa visita e sulle posizioni assunte dai vari schieramenti.

Reza Pahlavi è arrivato a Roma questo mercoledì 15 aprile per una serie di incontri politici ed economici, scatenando una frattura immediata tra le correnti del centrodestra italiano. Il figlio dell’ultimo sovrano iraniano ha aperto la sua visita presso la Camera dei deputati, dove ha incontrato una delegazione della Lega, mentre nel Senato ha avuto un colloquio con il presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa, Maurizio Gasparri. Scontro interno al centrodestra e incontri istituzionali. Il passaggio del principe in Italia non è privo di attriti politici. Sebbene una parte della maggioranza abbia accolto l’ospite, all’interno di Fratelli d’Italia si sono registrate critiche feroci.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reza Pahlavi a Roma: il principe iraniano spacca il centrodestra

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