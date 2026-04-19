La Virtus espugna Tortona e resta prima in vetta

La Virtus Bologna ha vinto in trasferta contro Tortona, mantenendo il primo posto in classifica in serie A. La partita si è svolta il 19 aprile nella città di Tortona, in provincia di Alessandria. La squadra ospite ha ottenuto la vittoria, rafforzando la propria posizione nel campionato. La sfida si è conclusa con il risultato favorevole alla Virtus, che si conferma in testa alla classifica.

Tortona (Alessandria), 19 aprile – La Virtus espugna Tortona e si conferma in testa alla classifica di serie A. Al termine di un confronto non bello ma intenso e già dal sapore di playoff, l’Olidata di Nenad Jakovljevic riesce superare l’insidia Bertram facendo un passo importante verso il primo posto in regular season. Avanti per tutta la sfida, la V Nera resiste nel finale al tentativo di rimonta di Tortona e conquista una meritata vittoria. Nel giorno del ricordo di Oscar Schmidt, un minuto di silenzio su tutti i campi per ricordare il campione scomparso nei giorni scorsi, nella Virtus fa il suo ottimo esordio un altro brasiliano Yago Dos Santos.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Virtus espugna Tortona e resta prima in vetta Notizie correlate Virtus Bologna vola in vetta: Edwards stregonante, Cantù resta a terraLa Olidata Bologna ha conquistato un successo fondamentale nel posticipo della 26a giornata di Serie A, battendo l’Acqua San Bernardo Cantù per 89-79... Calcio a 5, prima vittoria del 2026: Forlì espugna Fossolo e resta in zona playoffCon questa vittoria il Forlì consolida il 4° posto a quota 24 punti, restando pienamente in zona playoff in una classifica cortissima, con 7 squadre... Contenuti di approfondimento La Virtus Bologna espugna la Nova Arena di Tortona nel finale da thrillerLa Virtus Bologna si erge protagonista nella Nova Arena giocando male e con difficoltà, ma salvata dall'insistenza nel tentare il tiro dall'arco della Bertram che sa di suicidio ... pianetabasket.com La Virtus espugna Tortona e resta prima in vettaTortona (Alessandria), 19 aprile – La Virtus espugna Tortona e si conferma in testa alla classifica di serie A. Al termine di un confronto non bello ma intenso e già dal sapore di playoff, l’Olidata ... ilrestodelcarlino.it