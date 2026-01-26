Calcio a 5 prima vittoria del 2026 | Forlì espugna Fossolo e resta in zona playoff

Il Forlì Calcio a Cinque apre il 2026 con una vittoria importante, battendo per 5-2 il Fossolo76 nella terza giornata di ritorno del campionato di Serie C1. Con questa affermazione, la squadra conferma la sua posizione in zona playoff, dando continuità al buon andamento stagionale. La partita rappresenta un passo avanti nel cammino del team verso obiettivi ambiziosi nel torneo.

Con questa vittoria il Forlì consolida il 4° posto a quota 24 punti, restando pienamente in zona playoff in una classifica cortissima, con 7 squadre racchiuse in 8 punti Il Forlì Calcio a Cinque inaugura il 2026 con una vittoria di grande valore, superando per 5-2 il Fossolo76 nella 3ª giornata di ritorno del campionato di Serie C1. Un successo tutt’altro che scontato, arrivato nonostante le numerose assenze e grazie a una prova di grande cuore e compattezza. I biancorossi si sono presentati al match in piena emergenza, privi di Benhya, Valentini e Lebbaraa, con Guardato costretto al forfait nel riscaldamento poco prima del fischio d’inizio.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Calcio a 5 Serie C1, Forlì in trasferta a San Lazzaro cerca punti playoff: sfida al Fossolo 76Il Forlì Calcio a Cinque, nella quattordicesima giornata di Serie C1, affronta in trasferta il Fossolo 76 a San Lazzaro di Bologna.

Calcio femminile, Modena riparte da una vittoria di misura con il FossoloIl calcio femminile a Modena riprende con una vittoria di misura contro il Fossolo, segno di una buona ripresa dopo la pausa natalizia.

