La Virtus Bologna ha vinto in trasferta contro Tortona, tornando in testa alla classifica. Contemporaneamente, l'Olimpia ha battuto una squadra con un punteggio di 125 punti, conquistando temporaneamente il terzo posto. A tre turni dalla conclusione della regular season, la classifica si presenta molto equilibrata, con diverse squadre ancora in corsa per le posizioni di vertice.

A tre giornate dalla fine della regular season Bologna passa a Tortona 69-74 (Alston 16) rischiando nel finale ma buone notizie per coach Jakovljevic, che torna in testa alla classifica e perché il nuovo arrivo Yagos mostra subito le sue qualità. Milano gioca la partita dei record: 125 punti contro Napoli (Bolmaro 24) e momentaneo terzo posto in classifica davanti a Venezia e a -2 da Brescia. Peggior prestazione in attacco della stagione per Tortona. Seconda vittoria di fila in campionato per la Virtus: non succedeva da un mese. Così, senza Vildoza e Morgan, oltre che Pajola, il ventesimo successo Lba di Bologna porta anche la firma del playmaker brasiliano Yagos Dos Santos: all’esordio in Italia per lui 12 punti ma anche 6 rimbalzi e 6 assist, qualche palla persa di troppo (3) e una percentuale al tiro migliorabile (412).🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Virtus Bologna passa a Tortona e riconquista la vetta. Milano ne segna 125 e vince

Virtus Bologna Olimpia Milano 104-94 Amarsi Ancora

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