Dove vedere in tv Brescia-Milano e Tortona-Virtus Bologna Coppa Italia basket 2026 | orari semifinali programma streaming
Brescia-Milano e Tortona-Virtus Bologna sono le semifinali di Coppa Italia basket 2026 in programma sabato 21 febbraio all’Inalpi Arena di Torino. La causa di questa giornata intensa sono le sfide decisive per accedere alla finale. La partita tra Brescia e Milano inizia alle 18, mentre quella tra Tortona e Virtus Bologna si gioca subito dopo. Gli appassionati possono seguire gli incontri anche in streaming, con i match trasmessi in diretta sui canali sportivi dedicati. Le due partite si preparano a regalare emozioni e sorprese.
Sabato 21 febbraio si disputerà il penultimo atto della Coppa Italia 2026 di basket: all’Inalpi Arena di Torino le semifinali metteranno di fronte alle ore 18.00 Brescia e Milano, mentre a sfidarsi alle ore 20.45 saranno Tortona e Virtus Bologna. Nei quarti di finale ieri Brescia ha superato Udine per 78-64, mentre Milano ha battuto Trieste per 94-86, invece quest’oggi Tortona ha eliminato Venezia per 95-87, infine la Virtus Bologna ha sconfitto Napoli per 83-73. Domani tutte le squadre osserveranno un giorno di riposo. Le sfide delle semifinali della Coppa Italia 2026 di basket verranno trasmesse in diretta tv su Cielo e Sky Sport Basket, mentre la diretta streaming verrà assicurata da cielo. 🔗 Leggi su Oasport.it
