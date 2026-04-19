La velocità mondiale ha un nuovo fenomeno! Melanie Doggett rasenta gli 11 a 14 anni | fulmine da record

Una giovane atleta di 14 anni ha stabilito un nuovo record mondiale nei 100 metri, correndo in 11,01 secondi. La sua prestazione supera di molto i tempi medi delle atlete della stessa età e si avvicina ai risultati delle atlete professioniste. La corsa è stata svolta in una competizione ufficiale, con tempi verificati da esperti e rilevamenti elettronici. La ragazza si distingue come una delle atlete più promettenti del momento.

Melanie Doggett ha soltanto 14 anni e ha corso i 100 metri in un perentorio 11.01: si tratta di un tempo semplicemente sensazionale per una ragazza della sua età timbrato al Bill Thorn Invitational (attenzione non è stato consegnato il dato riguardante il vento: si attendono novità in merito, oppure la prestazione non potrà essere ratificata a fini statistici), diventando la seconda minorenne più veloce della storia, ad appena quattro centesimi dal record del mondo U18 detenuto dalla sua connazionale Candace Hill (10.98 nel 2015). La giovane statunitense difende i colori della Landmark Christian High School e in quel di Fairburn (Georgia) ha battuto di addirittura 1.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - La velocità mondiale ha un nuovo fenomeno! Melanie Doggett rasenta gli 11” a 14 anni: fulmine da record Notizie correlate Sci di Velocità, Greggio fa il record mondiale: “Cercato da tantissimi anni, ho provato a tutti i costi”Vars – In attesa che gli astronauti della Nasa navighino nell’orbita lunare, veloce come una navicella spaziale e dal pendìo altissimo di una... Ha 14 anni e segna così: gol da record di Braiden Kalonji nella US Open CupGol sensazionale di Braiden Kalonji nella US Open Cup, la Coppa nazionale degli Stati Uniti.