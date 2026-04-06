Sci di Velocità Greggio fa il record mondiale | Cercato da tantissimi anni ho provato a tutti i costi

Valentina Greggio ha stabilito il nuovo record mondiale di sci di velocità. L'evento si è svolto in una località montana, dove ha raggiunto una velocità elevata lungo un pendio molto ripido. La sportiva ha dichiarato di aver cercato questa prestazione per molti anni, impegnandosi con determinazione per raggiungere questo risultato. Nell’attesa di ulteriori sviluppi nello spazio, la Greggio si è concentrata sulla sua impresa sportiva.

Vars – In attesa che gli astronauti della Nasa navighino nell’orbita lunare, veloce come una navicella spaziale e dal pendìo altissimo di una montagna è andata Valentina Greggio. L’Azzurra, pluricampionessa iridata dello sci di velocità, lo scorso 3 aprile, ha staccato il pass della storia prendendosi il record mondiale di un crono eccezionale, sulla pista di Vars. L’atleta di Verbania ha fatto 247,083 kmh e tutta sola, raggiungendo i 248,270 kmh in una gara organizzata, appositamente, dalla Federazione Internazionale. La Greggio ha lottato anche contro una fastidiosa brezza di vento che poteva compromettere la sua prova. Alla fine ha scritto la storia Le dichiarazioni – Fonte FISIfisi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Valentina Greggio oltre i limiti: record del mondo di sci velocità a 35 anni!Dopo 10 anni Valentina Greggio ritocca il suo record del mondo di sci velocità, abbattendo il muro dei 248 km/h: sulla pista di Vars, in Francia, la... Record del mondo per Valentina Greggio nello sci di velocità: toccati i 248,270 km/hSuper Valentina Greggio! L'azzurra di Verbania ha stabilito il nuovo il record del mondo femminile dello sci velocità raggiungendo i 248,27 kmh, a... Temi più discussi: Record del mondo per Valentina Greggio nello sci di velocità: toccati i 248,270 km/h; GREGGIO, CE L’HAI FATTA: 248,270 KM/H, IL RECORD E’ BATTUTO 10 ANNI DOPO!; Impressionante record di Valentina Greggio: vola a 248 km/h sugli sci, è il nuovo primato del mondo; L'impressionante discesa sugli sci di Valentina Greggio a 248,270 chilometri orari. Clamorosa impresa di Valentina Greggio: è la donna più veloce di sempre sugli sci. Sfondato il tetto dei 248 chilometri orari ed è record del mondoVARS. Un missile sugli sci. Valentina Greggio ritocca il suo record del mondo di sci velocità raggiungendo i 248,270 chilometri orari sulla pista di Vars, in Francia. La 35enne di Verbania ha così mig ... ildolomiti.it Sci: impresa di Valentina Greggio, è record del mondo di velocitàImpresa di Valentina Greggio che ha stabilito il nuovo il record del mondo femminile dello sci velocità raggiungendo i 248,270 km/h in una gara appositamente organizzata dalla Federazione Internaziona ... ansa.it 250 all'ora sugli Sci Incredibile Record di Velocità per Velantina Greggio Come Zeno Colò Editoriale a cura di Tommaso Zordan Ci sono dilettanti, sportivi di Stato e professionisti questo quanto abbiamo capito negli ultimi giorni. Mio nipote no facebook Valentina Greggio batte il record di velocità sugli sci superando i 248 km/h x.com