Milan Primavera in crisi | contro il Cesena terza sconfitta consecutiva Non riesce la rimonta ai rossoneri
Il Milan Primavera di Giovanni Renna ha subito una sconfitta contro il Cesena, segnando la terza partita consecutiva persa. I rossoneri non sono riusciti a completare una rimonta nel corso della partita e hanno concluso l’incontro con un risultato negativo. La squadra continua a cercare soluzioni per invertire questo trend negativo.
Terza sconfitta consecutiva per il Milan Primavera di Giovanni Renna. Nel pomeriggio di ieri, i giovani rossoneri sono tornati in campo per la 29^ giornata del campionato Primavera 1 contro il Cesena e hanno perso 3-2 al termine di un match complicato fin dai primi minuti. Di seguito il resoconto della partita. (fonte: acmilan.com) "Una prova di cuore, in cui un Milan in inferiorità numerica per oltre un tempo di gioco prova fino all'ultimo a completare una rimonta che non arriva. Si tratta della terza sconfitta consecutiva per la Primavera di Mister Renna in questo sfortunato mese di marzo, dopo quelle contro Roma e Cremonese che però non avevano portato alcuna rete. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
