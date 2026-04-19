Durante un intervento di emergenza, alcuni agenti si sono mossi in una catena umana passando attraverso un lucernario, con l’obiettivo di raggiungere e mettere in sicurezza un giovane di 23 anni. La testimonianza riferisce che, in questa operazione, uno degli agenti ha afferrato il ragazzo, contribuendo a farlo scendere. La scena si è svolta sotto gli occhi di chi ha assistito all’atto.

Una catena umana tra poliziotti attraverso un lucernario con un unico obbiettivo: riuscire a portare giù il 23enne. E poi impedire che una volta instrada, magari qualcuno lo linciasse. Il bilancio ha restituito tre feriti tra contusioni e stiramenti muscolari con 20 giorni di prognosi a testa. Un agente, un agente scelto e un vice-ispettore. E proprio quest’ultimo - il 35enne Salvatore Zappia delle Volanti - è chi materialmente alla fine è riuscito ad afferrare il 23enne evitandogli di cadere giù dal tetto. "È stato un lavoro di squadra - ricorda - ognuno di noi ha avuto ruolo fondamentale". In passato, sempre per il 23enne, "avevamo già realizzato un intervento simile.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La testimonianza: "Così l’ho afferrato"

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