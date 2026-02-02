La testimonianza | Così ho salvato il collega dal linciaggio

Un agente del Reparto Mobile ha salvato il collega da un linciaggio. La scena si è svolta in strada, quando un gruppo di persone ha iniziato a ingiuriare e aggredire un uomo. L’agente, intervenuto immediatamente, è riuscito a mettere in salvo il collega e a disperdere la folla. La testimonianza di chi ha assistito dice che senza il suo intervento, la situazione sarebbe potuta degenerare. Ora, si cerca di capire cosa abbia scatenato l’episodio e se ci siano responsabilità precise.

Ci sono mestieri che più di altri cristallizzano i rapporti di amicizia e fratellanza tra colleghi. Uno di questi è l'agente del Reparto Mobile. In una situazione drammatica come quella che si è venuta a creare il 31 gennaio sera a Torino, l'agente Lorenzo Virgulti, 28 anni di Ascoli, ha subito intuito che il compagno di reparto Alessandro Calista era in seria difficoltà, bersagliato da calci, pugni e martellate. In pochi secondi ha trovato il coraggio e la lucidità di avvicinarsi al collega, proteggerlo con lo scudo e non senza fatica portarlo in una posizione di sicurezza lontano dai malvagi attacchi dei teppisti.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Un poliziotto ha salvato il collega durante un intervento.

