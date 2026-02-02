La testimonianza | Così ho salvato il collega dal linciaggio

Da padovaoggi.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un agente del Reparto Mobile ha salvato il collega da un linciaggio. La scena si è svolta in strada, quando un gruppo di persone ha iniziato a ingiuriare e aggredire un uomo. L’agente, intervenuto immediatamente, è riuscito a mettere in salvo il collega e a disperdere la folla. La testimonianza di chi ha assistito dice che senza il suo intervento, la situazione sarebbe potuta degenerare. Ora, si cerca di capire cosa abbia scatenato l’episodio e se ci siano responsabilità precise.

Ci sono mestieri che più di altri cristallizzano i rapporti di amicizia e fratellanza tra colleghi. Uno di questi è l'agente del Reparto Mobile. In una situazione drammatica come quella che si è venuta a creare il 31 gennaio sera a Torino, l'agente Lorenzo Virgulti, 28 anni di Ascoli, ha subito intuito che il compagno di reparto Alessandro Calista era in seria difficoltà, bersagliato da calci, pugni e martellate. In pochi secondi ha trovato il coraggio e la lucidità di avvicinarsi al collega, proteggerlo con lo scudo e non senza fatica portarlo in una posizione di sicurezza lontano dai malvagi attacchi dei teppisti.🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

Approfondimenti su Reparto Mobile

Askatasuna, il poliziotto che ha salvato il collega: «Gli ho fatto scudo col mio corpo»

Un poliziotto ha salvato il collega durante un intervento.

Vanessa Incontrada: "Così ho salvato l'amore con Rossano durante la separazione"

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Reparto Mobile

Argomenti discussi: I coniugi Carlomagno trovati morti, la testimonianza esclusiva: Così ho trovato i loro corpi; L'Iran brucia e non ho notizie della mia famiglia. La colpa che non potrò mai espiare: essere viva; Area Grecanica, la testimonianza di Pinuccio dopo Prove d’Inchiesta: Un territorio invisibile, rassegnato e vittima di una scarsa programmazione · ilreggino.it; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY.

la testimonianza così hoI coniugi Carlomagno trovati morti, la testimonianza esclusiva: «Così ho trovato i loro corpi»Un racconto drammatico, carico di dolore e incredulità, emerge dalla testimonianza esclusiva raccolta da «Dentro la Notizia» sul caso Torzullo, che vede coinvolti i ... ilmattino.it

Costa Concordia, la testimonianza 14 anni dopo: Mi ha salvata cosìAl ritorno verso Savona, alle ore 21:42 del 13 gennaio 2012, la nave da crociera della Costa Concordia urtò gli scogli delle Scole, zona dal basso fondale di fronte a Punta Gabbianara. Ciò accadde ... newsmondo.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.