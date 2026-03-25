wta miami 2026 coco gauff e karolina muchova sono le prime semifinaliste

Al WTA 1000 di Miami 2026, Coco Gauff e Karolina Muchova sono le prime a qualificarsi per le semifinali. Entrambe hanno ottenuto la loro prima qualificazione sul cemento della Florida, dopo aver battuto rispettivamente la svizzera Belinda Bencic e la canadese Victoria Mboko. La loro presenza in semifinale rappresenta un risultato inedito per ciascuna nel torneo di quest’anno.

La prima semifinale del WTA 1000 di Miami sarà tra Coco Gauff e Karolina Muchova. Per entrambe le giocatrici è una prima volta assoluta sul cemento della Florida ed è un traguardo raggiunto dopo le vittorie rispettivamente contro la svizzera Belinda Bencic e la canadese Victoria Mboko. Come già successo in tutto il torneo, anche nei quarti di finale Gauff lascia un set all’avversaria. L a numero quattro del mondo si è imposta su Bencic con il punteggio di 6-3 1-6 6-3 dopo due ore e quindici minuti di gioco. Una partita dove non sono mancati i break, con entrambe le giocatrici che hanno fatto grande fatica a tenere i loro turni di servizio. Nel primo set Gauff si è trovata avanti per due volte di un break, riuscendo alla fine a chiudere sul 6-3. 🔗 Leggi su Oasport.it

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